Vendimi për kriminelin e luftës Ratko Mlladiç do të jepet më 22 nëntor

Vendimi për kriminelin e luftës Ratko Mlladiç do të jepet më...

Gjykata e Hagës ditën e mërkurë caktoi 22 nëntorin si datën për vendimin e shkallës së parë në gjyqin e shefit ushtarak serb të Bosnjës Ratko Mlladiç.

Mlladiç akuzohet për gjenocid në Srebrenicë në vitin 1995 dhe gjashtë komuna të tjera boshnjake në vitin 1992, persekutim të popullsisë joserbe në Bosnjë dhe Hercegovinë, terrorizim të banorëve të Sarajevës dhe marrjen peng të paqeruajtësve të OKB-së.

Ai u arrestua në vitin 2011 pasi qe në arrati për më shumë se një dekadë dhe procedurat gjyqësore filluan në qershor të atij viti.

Në deklaratën e tyre përmbyllëse, prokurorët e Hagës i kërkuan gjykatës ta dënonte Mlladiçin me burgim të përjetshëm, ndërsa mbrojtja kërkoi lirimin e tij nga akuzat.

Avokatët e tij së fundmi thanë se do t’i kërkojnë gjykatës ta lirojë përkohësisht Mlladiçin për trajtim mjekësor në Serbi, pasi Beogradi premtoi se do të ofronte garanci se ish-kreu i ushtrisë Serbe të Bosnjës do të rikthehej në gjyqin e tij.

Mlladiç, tani 74 vjeç, ka pasur disa probleme serioze shëndetësore gjatë qëndrimit në njësinë e paraburgimit dhe ka pësuar dy infarkte dhe një atak në zemër.

Avokatët e tij thonë se gjendja e tij u përkeqësua edhe më shumë në maj të këtij viti. Ata këmbëngulin se ai duhet të marrë trajtim mjekësor në spital për shkak të rrezikut të një infarkti ose ataku në zemër.

Mbrojtja kërkoi në mars që Mlladiçit t’i jepej lirimi i përkohshëm dhe të lejohej të shkonte në Rusi, por gjykata e hodhi poshtë kërkesën, duke u druajtur se ai mund të mos kthehej.

19 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)