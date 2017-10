Interkonjeksioni me Maqedoninë, qeveria garant për OST

Qeveria shqiptare do të garantojë kredinë që Operatori i Sistemit të Transmetimit do të marrë nga KfW gjermane për ndërtimin e linjës 400 kilovolt Shqipëri-Maqedoni. Janë 50 milionë euro që do të përdoren për ndërtimin e segmentit Fier-Elbasan-Qafë Thanë. Sipas projektligjit që ka mbërritur në Kuvend, kredia do të paguhet nga OST, ndërkohë që qeveria merr përsipër që në rast pamundësie financiare të kompanisë të paguajë këstet e kredisë.

Në rast aktivizimi të mundshëm të garancisë, OST është i detyruar që t’i kthejë qeverisë gjitha shumat dhe kostot shtesë që kjo e fundit do t’i paguajë KfW-së. Ndërtimi i kësaj linje integron plotësisht rrjetin shqiptar me linjat e rajonit duke duke krijuar kushte për shkëmbime tregtare dhe tranzitime pa kufizim të energjisë elektrike në Ballkan dhe zgjeron tregun.

Rritja e kapaciteteve importuese dhe eksportuese do të rrisë sigurinë e furnizimit me kosto me efikase dhe me humbje sa më të vogla në transmetimin dhe furnizimin me energji elektrike në Shqipëri. Njëkohësisht, ky investim fuqizon rrjetin e tensionit të lartë në zonën jugore të Shqipërisë, ku parashikohen të zhvillohen burimet e ardhshme të prodhimit të energjisë elektrike, si pjesë e infrastrukturës së Korridorit të Tetë Europian dhe krijon mundësi të mira për lidhje nëpërmjet kabëllit nënujor me Italinë.

20 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com) / Top Channel