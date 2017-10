Qeveria qendrore, në rakordim me atë PSOE (Partia Socialiste Punëtore Spanjolle), ka shpallur zgjedhjet në janar në rajonin e Katalonjës, në kuadër të masave me të cilin Madridi do të fitojë përkohësisht kompetencat e qeverisjes përmes aktivizimit të nenit 155 të Kushtetutës.

Një mbledhje e jashtëzakonshme e Këshillit të Ministrave, do të mbahet të shtunën për të bllokuar qeverinë katalanase të Carles Puidgemont mbi nismën e tij për pavarësinë e rajonit.

20 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)