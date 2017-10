Basha: Rama-Tahiri pakt për të mbrojtur kupolën kriminale të narkoshtetit të tyre

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, në një deklaratë për mediat ditën e sotme akuzoi kryeministrin Edi Rama ka një pakt me ish-ministrin e tij Sajmir Tahiri me qëllimin e vetëm për të mbrojtur kupolën kriminale të narko-shtetit të ndërtuar prej tyre.

“Prej 4 ditësh shqiptarët janë ballafaquar me fakte të thjeshta. Antimafia italiane ka sjellë prova ligjore të trafikut të Habilajve të ndihmuar nga Tahiri dhe policia e lidhur me të. Kjo i tregoi botës se si shteti i kalbëzuar është vënë në shërbim të trafakantëve. A nuk është provë që makina e ministrit është përdorur për trafik droge? Që policët ruanin plantacionet dhe ngarkonin thasët me drogë në gomone? Që trafikanti blen 9 mijë euro varëse për gruan e ministrit?

Ndaj duhet pranuar menjëherë kërkesa e prokurorisë. Edhe përballë fakteve Rama mohon atë që ka parë gjithë bota; që Tahiri është kapur në flagrancë. Arsyeja është e thjeshtë; se është ai pas Tahiri, pas Habilajve. Ka përfituar nga milionat sepse i duheshin për të blerë votat dhe pushtetin. Asgjë nuk është bërë pa lejen dhe bekimin e Ramës. Ndaj po e mbron Tahirin duke i bëtë gjyq prokurorisë, për të mbrojtur kupolën kriminale të narkoshtetit të tij”, tha Basha.

21 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)