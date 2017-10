Jeni përdorues të mirë të Facebook? Ja 13 truke që (ndoshta) nuk i dini

Nga tekstet e konvertuara në ‘emoji’, tek emërimi i një administratori post-mortem. Ja metodat e zgjuara për të përdorur rrjetin social të Mark Zuckerberg.

1.Facebook Lite për të lundruar më shpejt.

Shpesh shtëpia e Facebook ndalon ose duket se po ngadalësohet. Për të zgjidhur këtë problem, thjesht shkarkoni aplikacionin Facebook Lite: falas, por vetëm për Android. Dhe mund t’u themi lamtumirë karikuesve të bezdisshëm.

2.Marrja e njoftimeve nëpërmjet sms

Mund të duket si një ide e modës së vjetër, por nëse është e nevojshme do të na shpëtonte edhe jetën (sociale). Duke dërguar një SMS në 32665 dhe duke shtypur “fbook” ju do të merrni njoftime nëpërmjet mesazheve. Pra, edhe në rast të baterisë së ulët ose kur ka lidhje të dobët, ne do të jemi në kontakt me miqtë tanë.

3.Shkarkoni video me definicion të lartë

Nëse shkarkimi i fotove është shumë i thjeshtë, e njëjta gjë nuk mund të thuhet për videot e postuara në Fb. Për ta bërë këtë, thjesht instaloni një zgjerim të Chrome, Social Video Doënloader. Ose futni linkun e video në Fbdoën.net.

4.Hapni një llogari pa mbiemër

Qasja në Facebook gjithmonë kërkon një emër dhe një mbiemër, edhe të fantazuar. Kjo nuk vlen për Indonezinë, ku përdoruesit shpesh kanë vetëm një emër. Kush dëshiron të hapë një profil të veçantë, ju duhet vetëm të përdorni një VPN të lidhur nga Xhakarta dhe të regjistroheni përsëri (kujtohuni që të ndryshoni gjuhën).

5.Sinkronizoni ngjarjet me kalendarin tuaj

Sa herë e kemi gjetur veten duke thënë, “M’u kujtua ditëlindja jote, sepse e pashë në Facebook?” Për të shmangur këtë, ne mund të sinkronizojmë të gjitha ngjarjet që na interesojnë duke shkuar te seksioni “ngjarje” dhe duke klikuar në kolonën e djathtë të faqes “ngjarjet e planifikuara”.

6.Caktoni një administrator post-mortem

Kush do të kujdeset për profilin tim kur të vdes? Nëse e keni bërë ndonjëherë këtë pyetje, ju e dinit që ju mund të zgjedhësh një administrator post-mortem. Nga faqja e cilësimeve ju duhet të zgjidhni “menaxhoni llogarinë”. Këtu është “trashëgimtari i kontaktit” që do të emërohet.

7.Shqyrtoni (ose fshini) postime

Nëse jemi ndarë me të dashurin dhe nuk duam të shohim fotot e disa kohëve më parë, Facebook na vjen në ndihmë. Nga cilësimet, në fakt mund të fshini postimet ose fotografitë e vjetra. Ajo që duhet të bëni është të hapni faqen “aktiviteti” dhe të lëvizni nëpër kohështrirje.

8.Krijoni grupe miqsh

Privatësia nuk është e madhe kur përdoren rrjetet sociale. Me anë të Facebook, ju mund të krijoni lista-grupe (të ngjashme me ato të Tëitter) për të zgjedhur përdoruesit që duam të shikojnë postimet tona. Nga faqja kryesore, në anën e majtë të ekranit ju duhet të klikoni mbi “grupin”.

9.Ruani postimet interesante

Në mënyrë që të mos humbasim postimet më të mira, në Facebook mund t’i ruajmë ato për t’i lexuar më vonë. Në ekranin kryesor, duke klikuar mbi ‘save’ nga ana e djathtë e sipërme, ne do t’i gjejmë përsëri në seksionin ‘poste të ruajtura’.

10.Komanda të shpejta për përdorim

Ata që e përdorin Facebook për punë duhet të bëjnë gjithçka shumë shpejt. Për të hapur kohështrirjen, thjesht kliko alt + 2, për listën e miqve sekuenca është alt + 3 (e vlefshme për Chrome).

11.Dërgoni ‘emoji’ të veçantë

Të gjithë dinë të bëjnë zemra dhe fytyra të lumtura apo të mërzitura. Por sa prej jush dinë të bëjnë një pinguin? Ose një robot? Për të habitur miqtë tuaj virtual, ja disa truke të vogla: për pinguin ?, për robotin: |].

12.Përdorimi i gjuhës së piratëve

Nëse doni të përjetoni ndonjë emocion të ri, keni gjuhën e piratëve në Facebook. Duke përzgjedhur ndërmjet gjuhëve, “pirate”, do të keni të gjithë një gjuhë të re për çdo seksion të rrjetit social. Ose provoni me “upside doën”. Argëtimi është i sigurt.

13.Shkarkoni të gjithë kohështrirjen

Më në fund, një kopje rezervë e plotë e profilit tonë. Kjo mund të na tregojë pothuajse çdo gjë rreth jetës sonë dhe ndërveprimeve (virtuale) me miqtë. A mund të jetë e dobishme? Vendoseni vetë, por është e rëndësishme të dini se instrumenti ekziston. Mjafton të shkoni tek cilësimet dhe në faqen e parë – parametrat e përgjithshëm të llogarisë – shkoni deri në fund dhe klikoni në linkun “shkarkoni një kopje” të të dhënave tuaja në Facebook.

21 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)