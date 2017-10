Krimineli gjen vendin më të pazakontë për t’i shpëtuar policisë

Ky shpërndarës droge ka tentuar që t’i shpëtojë arrestimit të policisë duke u fshehur në një vend qesharak. Thanathip Thongsuk u gjet nga policia që fshihej nën një legen të kuq, por që e tradhtuan këmbët, të cilit i dukeshin. 22-vjeçari u arrestua me dyshimin për e shitjes së drogës në Nakhon Si Thammarat, Tajlandë, më 18 tetor. Tabletat e metamfetaminë u zbuluan në tualetin ku po fshihej i riu. Ai i kishte hedhur ato në WC me shpresën se uji do ti merrte me vete dhe nuk do gjente asnjë prove që ta implikonte në shitjen e drogës.

21 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)