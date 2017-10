Përgjimet në MPB, Basha: Drejtorët janë vënë në dispozicion të Tahirit

Kreu i PD, Lulzim Basha ka folur në lidhje me përgjimet që dyshohet se kanë ndodhur në Ministrinë e Brendshme nga drejtori i komanduar të Emergjencave Civile, Xhuvanaq Gjylameti. Në një deklaratë për mediat, Basha shoqëron reagimin e tij me një video ku shfaqet një person, që thuhet se është Loran Sevi, i cili shoqëroi ish-ministrin Tahiri në emisionin “Opinion”, pak ditë më parë.

Basha thotë se drejtorët e MPB janë vënë në shërbim të Tahirit dhe prishjes së provave, me urdhër të Xhafës dhe Ramës. “Personi ne foto dhe video është Loran Sevi, i cili aktualisht mban detyrën Drejtor i Planifikimit Strategjik në Ministrinë e Punëve të Brendshme”, shkruhet në reagimin e shpërndarë nga PD”, shprehet Basha.

Deklarata e plotë

Drejtorët e MPB në shërbim të Tahirit dhe prishjes së provave, me urdhër të Xhafës dhe Ramës: “Përshëndetje z. Kryetar.

Personi ne foto dhe video ështe Loran Sevi i cili aktualisht mban detyren Drejtor i Planifikimit Strategjik në Ministrinë e Punëve të Brendshme.

Ky person duket qartë në video tek shoqëron ish Ministrin “Saimir Tahiri” 3 ditë më parë kur ka qenë i ftuar në emisionin “Opinion” në studion e “TV Klan”.

Fakti është se sot e gjithë Ministria e Punëve të Brendshme është vënë në dispozicion të ish Ministrit Tahiri për fshehjen e provave që kanë të bëjnë me hetimin e ngritur nga Prokurorisë së Krimeve të Rënda. Ministri aktual z. Fatmir Xhafa po i jep gjithë ndihmën dhe suportin e duhur ish Ministrit Saimir Tahiri për të dalë nga kjo situatë, sepse Tahiri e shantazhon me dosjen e të vëllait Agron Xhafaj për të cilën Tahiri ka prova të manipulimit shtetëror me ndihmën e z. Fatmir Xhafa.

Bashkëlidhur “linkun” e Ministrisë së Punëve të Brendshme” në të cilin konstatohet detyra dhe funksioni i Loran Sevi.

21 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)