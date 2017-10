Kryeministri Rama ka reaguar ndaj akuzave të kryetarit të opozitës, Lulzim Basha, duke i cilësuar ato një “teatër” për hir të karriges politike.

“LB, bërtit por mos harro: Unë dua të vërtetën, ti karrigen! Unë dua drejtësi, ti do teatër! Unë dua luftë me krimin, ti krimin e do për politike”, ka thënë Rama.

Këtë koment kreu i qeverisë e ka bërë në profilin e tij në rrjetin social Facebook.

22 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)