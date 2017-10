Superiore, Kukësi “zhyt” Luftëtarin, Laçi “gropos” Lushnjën

Hasan Lika debuton me humbje në stolin e Luftëtarit në sfidën e shtëpisë ndaj Kukësit, skuadrës kampione në fuqi të Superiores, që falë eksperiencës arriti të shënonte tri herë në portën e gjirokastritëve. E pabesueshme ajo që ndodh në minutën e 20-të. Në momentin e një aksioni të Kukësit, lojtarët ndalin lojën për pozicion jashtë loje, pas një vërshëllime, që në fakt nuk ishte e kryesorit Andi Koci.

Përfiton nga kjo situatë Elis Bakaj, që shënon një gol të çuditshëm, por të rregullt. 30-vjecari dyfishon rezultatin me 11-metërsh në minutën e 29-të, pas një ndërhyrjeje të gabuar në zonë të Rapës ndaj brazilianit Cale. Në pjesën e dytë vendasit ishin të pafat, pasi në dy raste u ndalën në shtylla, ndërsa golin që mbylli përfundimisht ndeshjen në favor të skuadrës së Milinkovicit e shënoi Alyev. Kukësi me këtë sukses barazon me pikë të paktën për 24 orë Skënderbeun, ndërsa Luftëtari mbetet i parafundit.

Me të njëjtin rezultat 0-3 Laçi fitoi në “Roza Haxhiu” ndaj Lushnjës vendase, duke e futur në krizë të thellë rezultatesh skuadrën e Artan Banos. Për ekipin kurbinas shënoi dygolësh Reginaldo, në minutat 49 dhe 64, ndërsa finalizimi i tretë mban firmën e Uzunit. Laçi me këtë trepikësh katapultohet në vendin e tretë, ndërsa Lushnja mbyll tabelën me vetëm 2 pikë.

21 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)