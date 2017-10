Bonucci ‘tradhëton” Milanin, Kolarov i jep fitoren Romës

Milani harron të fitojë. Kuqezinjtë zhgënjyen sërish këtë herë në kampionat teksa u ndalën në një barazim pa gola nga Genoa brenda në San Siro. Një ndeshje që u kushtëzua nga veprimi i kapitenit Bonucci i cili në mesin e pjesës së parë goditi me brryl Rossin me gjyqtarin Giacomelli që i ndihmuar edhe nga ndërhyrja e VAR-it e ndëshkoi me karton të kuq ish mbrojtësin e Juventusit duke lënë me 10 lojtarë në fushë Milanin.

Stoli i Vincenzo Montellës vazhdon të lëkundet, me pozicionin e trajnerit që është në dyshim të madh pas këtij tjetër hapi fals.

U rikthye te fitorja Roma që iu fal këmbëve të serbit Kolarov për të mposhtur 0-1 Torinon në transfertë. Ashtu si në javën e parë ndaj Atalantës edhe këtë herë Kolarov ekzekutoi në mënyrë perfekte një goditje standarte për t’i dhënë tre pikët skuadrës verdhekuqe.

Paraqitje e mirë e Etrit Berishës me portierin e kombëtares shqiptare që nuk pësoi gol në fitoren 1-0 të Atalantës ndaj Bologna-s. Fiorentina kaloi 3-0 Beneventon në transfertë me Gjimshitin e Memushajn që ishin titullarë ndërsa Sassuolo mposhti jashtë fushe 1-0 Spal-in.

22 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)