Juventusi luan “tenis” me Udinezen, Khedira protagonist

Juventusi nuk mund të shpërdoronte mundësinë për të rikuperuar pikë të vlefshme ndaj dy skuadrave kryesuese Napolit dhe Interit që të shtunën barazuan 0-0 mes tyre.

Bardhezinjtë edhe pse luajtën me një lojtar më pak për më shumë se 60 minuta pas daljes me të kuq të Mandzukic bombarduan me një breshëri golash Udinezen brenda në “Dacia Arena”. 2-6 ishte rezultati përfundimtar i sfidës me Sami Khediran që ishte protagonist i padiskutueshëm për skuadrën e Alegrit.

Mesfushori gjerman realizoi 3 herë në portën e Udinezes ndërsa gjetën rrugën e rrjetës edhe Rugani e Pjaniç, pa harruar që barazoi avantazhin provizor të Pericas, Samir me një autogol spektakolar.

Ndërkohë golin e barazimit të përkohshëm 2-2 për Udinezen e shënoi kapiteni Danilo. Me këtë fitore Juventusi ruan vendin e 3-të, por tashmë ka vetëm 1 pikë më pak se Interi dhe 3 më pak se Napoli i vendit të parë.

22 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)