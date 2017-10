Rama: Policia ka sekuestruar nga duart e rrjeteve kriminale 35 mln euro

Kryeministri Edi Rama thotë se në këto 4 vite, institucioni i Policisë së Shtetit është më i sulmuari nga kazani politik dhe mediatik. Pavarësisht sulmeve që i bëhen, shefi i qeverisë tha se deri tani pa mbaruar muaji tetor, Policia e Shtetit ka sekuestruar nga duart e rrjeteve kriminale 35 mln euro.

“Nuk është hera e parë që fortuna e kazanit të politikës dhe të mediat ngrihet mbi punonjësit e policisë. Ndihem edhe keq kur shoh që përtej rezultateve kemi të bëjmë me një situatë që Policia e Shtetit së brendshmi ndeshet me shfaqje të papranueshme dhe së jashtmi ndeshet me një furi të papranueshme, një furi balte, akuzash, përpjekjesh të cilat synojnë jo vetëm ato që thuhen publikisht dhe që janë politike.

Nuk jam suprimuar dhe as befasuar, raporti i sulmeve politike dhe mediatike ndaj policisë në këto 4 vite krahasuar me gjithë periudhën e mëparshme është 10 në një. Çfarë ka ndodhur dhe pse qysh në fillim të përpjekjes për ta rimëkëmbur policinë e shtetit të gjetur nën rrënojat e një braktisje të gjithanshme.

Policia është baltosur, akuzuar, sakatuar me fjalë pa pushim. Ka ndodhur shumë gjëra, por po ju them një; deri tani pa mbaruar muaji tetor, Policia e Shtetit ka sekuestruar nga duart e rrjeteve kriminale 35 mln euro”, tha Rama.

22 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)