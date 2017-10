Xhafaj: Ekspertët e FBI do vijnë në ministri për kapjen e kriminelëve

Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj, së bashku me Kryeministrin kanë zhvilluar paraditen e kësaj të diele një takim me drejtues të policisë. Gjatë fjalës së tij, Xhafaj u kërkoi drejtuesve të policisë që ta ushtrojnë detyrën e tyre me përgjegjësi, duke theksuar faktin se vettingu në polici është mjaft i rëndësishëm.

“Nuk mundet ta ushtroni këtë përgjegjësi dhe nuk përmbushni objektivat nëse nuk jeni të ndërgjegjshëm se çfarë përfaqësoni. Ata që shërbejnë në këtë detyrë duhet të jenë më së pari persona me integritet personal. Të punosh për të ruajtur jetën dhe pasurinë e qytetarëve të vendit tënd është një punë e vështirë, e cila shkon deri në sakrifikimin e jetës. Nëse dikush nuk e shikon kështu, por si mjetin për interesa të paligjshme apo më keq, për interesa kriminale është më mirë të largohet nga kjo organizatë. Unë i kam mëshuar fort Vettingut në polici.

Ky proces synon të pastrojë njerëzit nga policët e korruptuar. Jam shumë i gëzuar që ky projekt ka marrë mbështetje të gjerë nga vetë policia. Procesi i Vettingut synon të promovojë dhe të nxjerrë në dritë të gjithë ata djem dhe vajza, burra dhe gra të ndershëm. Ne do të mbështesim me këtë grup profesionistësh për të rikonfirmuar besimin e qytetarëve tek policia e shtetit, besim i cili është lëkundur nga ngjarjet e muajve të fundit.

E vetmja ambicie e imja në këtë detyrë është një Shqipëri më e sigurt, ku nuk kultivohet kanabis, pa krim të organizuar dhe grupe kriminale dhe ku mbi të gjitha parandalojmë futjen e të rinjve në grupet kriminale.

Jemi duke arritur një sërë rezultatesh edhe në luftën kundër narkotikëve. Rezultatet në këtë fushë janë ndër të tjera edhe meritë e punës në ekip dhe në mënyrë të veçantë nga drejtuesit e rinj të policisë në qarqe”, tha ministri i Brendshëm. Ndërkohë Xhafaj njoftoi se në fillim të nëntorit pritet që në Shqipëri të vijnë ekspertët e FBI-së dhe ata gjermanë për të dhënë eksperiencën e tyre në luftën kundër krimit.

“Në fillim të nëntorit do të vendosen këtu në ministri ekspert të FBI dhe ata gjermanë dhe në vijim edhe nga vende të tjera partnere për të nda ndihmuar për kapjen e drejtuesve të organizatave kriminale kryesisht atyre në fushën e trafikut të drogës”, tha Xhafaj.

22 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)