Një aksident me pasojë vdekjen ka ndodhur pas mesditës në Lezhë. Ngjarja e rëndë është regjistruar, rreth orës 14:00 në aksin rrugor Lezhë – Rraboshtë, rrugë urbane dytësore, ku automjeti me targa AA 403 PU me drejtues shtetasin E.L. 23 vjeç, dyshohet se ka përplasur për vdekje shtetasin Z.GJ., 58 vjeç.

Grupi hetimor në vendngjarje po punon për zbardhjen e plotë të shkaqeve të aksidentit. Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në Polici për veprime të mëtejshme.

23 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)