Rita Ora arrin një sukses që asnjë artist nuk e ka arritur deri tani

Rita Ora është padyshim një nga shqiptaret më të suksesshme në botë, por së fundmi ajo ka arritur një tjetër sukses të cilin asnjë artist tjetër para saj nuk e ka arritur.

25-vjeçarja e lindur në Kosovë ka arritur të futet në top 30 këngët më të mira me tri këngë të sajat.

Këtë e ka bërë të ditur vet këngëtarja përmes një postimi në llogarinë e saj në “Instagram”.

“Artistja e vetme me 3 këngë në top 30. E mahnitshme. Ju dua shumë njerëz” ka shkruar Rita.

Rita Ora renditet në vendin e pestë të top 30 me “Lonely”, vendin e dhjetë me “Anywhere” dhe vendin e tridhjetë me “You Song”.

23 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)