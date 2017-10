Allegri: Respekt për SPAL-in, por synojmë titullin e shtatë

Massimiliano Allegri ka dalë sot para gazetarëve, në konferencën e zakonshme për shtyp, para ndeshjes së nesërme ndaj SPAL-it. Trajneri i bardhezinjve vlerësoi kundërshtarët, duke u shprehur i bindur se do t’ia dalin të qendrojnë në Serinë A, por nuk e fshehu se do të lërë në stol disa prej titullarëve të tij.

“SPAL është një skuadër e organizuar mirë dhe përderisa është në Serinë A, do të thotë që e meriton. Madje, mund t’ju them se me aq sa kam parë, pavarësisht gjendjes së keqqe në renditje, SPAL do të jetë një prej skuadrave që do t’i shpëtojnë rënies në B. Ndeshjen ndaj tyre e kemi vlerësuar maksimalisht, sepse çdo rezultat tjetër përveç fitores, do të ishte dështim”, tha trajneri i bardhezinjve.

Teksa bëri një përmbledhje të sukseseve të Juventusit, nga viti 2010, e më pas, Allegri nuk e fshehu ambicien për një titull të shtatë radhazi. Gjithsesi, trajneri i bardhezinjve theksoi edhe njëherë se rruga e vetmne drejt suksesit është përqendrimi maksimal në çdo ndeshje dhe marrja e maksimumit.

“Kemi fituar 6 skudeto radhazi dhe të fitonim edhe të 7-ën, do të ishte diçka fantastike, përtej legjendës. Por, të fitosh është shumë e vështirë, normalitet është të mos fityosh. Fitorja do angazhim maksimal, përqendrim dhe vlerësim të çdo ndeshjeje, si të ishte një finale”, tha trajneri i bardhezinjve.

Massimiliano Allegri nuk ngurroi të zbulojë edhe disa prej emrave që pritet të zbresin në fushë nga minuta e parë nesër, ndaj SPAL-it, teksa konfirmoi se disa prej titullarëve do të çlodhen.

“Buffon dhe Chiellini nuk do të luajnë, por mund t’ju them se në fushë do të jetë Douglas Costa, Bernardeschi, Dybala dhe Higuain. Kemi grumbulluar edhe De Sciglion, por nuk besoj se mund të jetë momenti i tij, sepse i mungon ritmi i ndeshjeve, për shkak të dëmtimit”, tha trajneri i Juventusit.

24 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)