Buffon konfirmon tërheqjen nga futbolli, shtyn lamtumirën vetëm nëse…

Vetëm fitimi i Champions League shtyn largimin e Buffon nga Bota e futbollit. Fituesi i çmimit “FIFA The Best” në kategorinë e portierëve, gardiani i portës së Juventusit ka rrëfyer emocionet e këtij trofeu personal. Për Buffon dhënia e këtij çmimi është një vlerësim shumë i madh për të. Gjithashtu ai nuk harron të falenderojë dhe Juventusin së bashku me shokët e tij të skuadrës, pa të cilët, sipas gardianit ky trofe personal nuk do të ishte i mundur.

“Më shumë se sa i emocionuar jam i krenar dhe i lumtur për marrjen e këtij titulli, aspak të pamerituar, duke pasur parasysh për atë çka kam dhënë në fushë. Përjetova një miks ndjenjash në ato momente. Sigurisht meritë të madhe ka dhe skuadra për të cilën unë tashmë luaj prej vitesh dhe shokëve të skuadrës. Pa ndihmesën e tyre nuk do të kisha mbërritur kurrë tek ky vlerësim. Për sa i përket të ardhmes time, mund të them që nuk kam frikë. Asgjë nuk më bën të ndryshoj mendje për ti dhënë fund futbollit, përveçse një gjëje. Nëse do të fitoja Champions League, atëherë do ti kërkoja Szczesny të më lejonte të isha në portë edhe për një sezon”

Legjenda e portës së Zonjës së Vjetër, por edhe e Kombëtares Italiane e dëshiron me çdo kusht fitimin e këtij trofeu, por është i vetëdijshëm se skuadrën e pret një rrugë e gjatë dhe e mundimshme edhe pse beson fort se kampionët në fuqi të Italisë i kanë të gjitha mundësitë. Deri në arritjen e këtij suksesi aq shumë të dëshirueshëm nga të gjithë bardhezinjtë, Buffon momentalisht i kënaqet çmimit “Fifa The Best” në kategorinë e portierëve.

24 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)