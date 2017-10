Inter fiton mes drithërimash dhe merr kreun e Serisë A

Inter ka arritur të mposhtë Sampdorian mes drithërimash, me rezultatin 3-2. Zikaltrit zhvilluan një ndeshje të shkëlqyer për 60 minuta, duke krijuar avantazh të 3-fishtë, por rrezikuan të ‘hedhin në erë’ gjithçka në minutat e mbetura, duke i lënë shumë hapësira Sampit, e cila për pak sa nuk doli me një pikë nga ‘San Siro’.

Dy gola, dy shtylla dhe të paktën 4 pritje spektakolare të portierit të Sampdorias, Puggioni. Ky ishte bilanci i pjesës së parë, që pas minutës së 4-t, pa në fushë vetëm një skuadër, Interin e Spallettit. Zikaltrit dominuan totalisht dhe pot ë mos ishte për fatin dhe portierin Puggioni, do të kishin shënuar shumë më tepër. Gjithsesi, në fund të 45 minutave, mjaftojnë golat e dy ish futbollistëve të Sampdorias, Milan Skriniar dhe Mauro Icardi, që zikaltrit të pushojnë të qetë.

Në pjesën e dytë zikaltrit shënojnë sërish me Icardin dhe duket sikur ‘hipotekuan’ fitoren, por ky gol zgjoi Sampdorian. Miqtë shënuan dy herë me anë të Koënackit dhe Quagliarelës, duke rihapur takimin dhe duke bërë që minutat e fundit të takimit të jenë vërtetë emocionuese dhe dramatike. Edhe në këtë pjesë, traversa dhe Puggioni i mohuan zikaltërve gola të sigurtë, në dy raste me Icardin dhe Perisiçin.

Gjithsesi, Inter fiton dhe merr përkohësisht kreun e renditjes, me 26 pikë, në 10 javë, 1 më tepër se Napoli, që do të luajë nesër ndaj Genoas.

24 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)