Kreu i PPE: Krimi dhe droga, problemi që pengon rrugën e Shqipërisë në BE

Kryetari i Partisë Popullore Europiane, Joseph Daul përmes një postimi në Twitter shprehet se krimi dhe droga pengojnë rrugën e Shqipërisë në BE.

Daul, kreu i PPE, ku aderon edhe Partia Demokratike e drejtuar nga Lulzim Basha shprehet se aspiratat e Shqipërisë në BE do të merren seriozisht vetëm kur të zbatohet sundimi i ligjit dhe lufta kundër krimit e korrupsionit.

“Aspiratat e Shqipërisë për ne BE do të merren seriozisht vetëm kur te zbatohet sundimi i ligjit, pavarësia e drejtësisë dhe lufta kundër korrupsionit”. Krimi dhe drogës janë një problem i madh që pengon rrugën e saj. Përpjekje reale duhet të bëhen për të luftuar këto krime me transparencë të plotë”, shkruan Daul.

24 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)