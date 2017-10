Taylor Swift, në versionin luftëtare androide…plotësisht nudo

Atmosferë hot. Taylor Swift ka publikuar në Instagram një parantezë të videoklipit të albumit të saj të ri, “Ready fot it”, ku shfaqet në rolin e një luftëtareje androide…plotësisht nudo.

Videoja do të dalë të enjten në SHBA dhe fansat janë në pritje. Videoja duket se frymëzohet nga ideja e filmit “Blade Runner” o “X-Men” dhe ylli i muzikës mban veshur një “body” transparente, me efekt nudo, thuajse të njëjtë me atë të Scarlett Johansson në filmin “Ghost in the Shell”.

Shumë fansa kanë nisur të kërkojnë domethënien e fshehur dhe interpretime në brendësi të kripit. Në një moment, vajza android, goditet nga një rreze drite dhe poshtë saj duket e shkruar “Po digjen të gjitha shtrigat…”.

Kush janë shtrigat? Do ta mësojmë ndoshta gjatë daljes së videos së plotë.

…Ready For It? Official Music Video out Thursday night. #ReadyForItMusicVideo A post shared by Taylor Swift (@taylorswift) on Oct 23, 2017 at 7:00am PDT

24 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)