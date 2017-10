Vëllai i Nicki Minaj akuzohet për pedofili

Një djalë 10 vjeç tha se ka parë vëllain e Nicki Minajt që të përdhunonte motrën e tij 10 vjeçe. Djali, emri i të cilit nuk është identifikuar është shfaqur në Gjykatën Supreme të Nassau të hënën në një smoking të zi dhe me një lodër të verdhë në formë ylli që e mbante në dorë, kur u thirr për të dëshmuar në lidhje me përdhunimin e kryer nga Jelani Maraj. Lajmi është raportuar në Six.

Maraj akuzohet se ka përdhunuar thjeshtrën e tij (vajzën e gruas), e cila tani është 14 vjeçe, rreth 4 herë në javë për disa vite. Ai u arrestua për akuzën e rëndë në vitin 2015.

Por mbrojtja sqaron se Maraj, i cili është vëllai i madh i Nicki Minajt se bëhet fjalë për një kurth, ku nëna e vajzës, Jacqueline Robinson ka kërkuar një gjobë prej 25 milionë dollarë për të tërhequr akuzën.

Pas ai u arrestua Minaj pagoi një shumë prej 100 mijë dollarë për vëllain e saj. Ndërkohë, 10-vjeçari i tha gjykatësve të hënën se në 2015 ai u fut në dhomën e gjumit të shtëpisë së tij për të kërkuar motrën 11 vjeçe dhe pa që ajo po abuzohej nga njerku.

Pas kësaj, Maraj dyshohet se ka dhunuar vogëlushin që të mos tregojë për atë që kishte parë. 10-vjeçari pretendon se shpesh ka dëgjuar që gjatë natës dera e dhomës së motrës të hapej dhe krevati i saj bënte zhurmë.

