Vidhte lekët e pensionistëve, postierja procedohet në gjendje të lirë

Vjedh duke shpërdoruar detyrën dhe falsifikon dokumentet, procedohet penalisht në gjendje të lirë, përgjegjësja e Zyrës Postare Pirg. Shtetasja

A.S, 35 vjeçe, banuese në fshatin Velitërnë-Maliq, (me detyrë përgjegjëse e Zyrës Postare Pirg-Maliq), dyshohet se ka kryer veprime në kundërshtim me ligjin duke përvetësuar një sasi të konsiderueshme lekësh, nga tarifat e shërbimit të pensioneve së pensionistëve.

Materialet i kaluan Prokurorisë Korçë për veprat penale “Vjedhja e kryer duke shpërdoruar detyrën”, “Falsifikimi i dokumenteve” dhe “Shpërdorimi i detyrës”.

24 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)