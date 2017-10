Dasmë në dimër, ja disa këshilla për një pamje magjike

Stina më e ftohtë e vitit, por gjithashtu edhe më e mrekullueshmja për ata që duan një martesë të paharrueshme

Martesa në dimër është një zgjedhje që pak njerëz e bëjnë, por shpesh të habit me magjinë dhe intimitetin që mban kjo stinë e ftohtë: pallate historike, zjarri që ngroh ambientin, festa e Krishtlindjeve që gjithmonë është sinonim i familjes. Nusja mund të mbulohet me një xhaketë të ngrohtë dhe kapele, të befason me një tufë lulesh origjinale, dhe të zgjedhë ngjyra që përveç të bardhës tradicionale shkojnë nga blu në bordo, nga argjendi tek ari.

Për fustanin e nuses moda aktuale sugjeron modele me mëngë të gjata, me efekt tatuazh, me stil intrigues dhe të sofistikuar, duke ofruar transparencë dhe dekorime të dantellave. Bëhet fjalë për një efekt shoh-nuk shoh, të ndërtuar siç duhet, kështu që mund të interpretohet në të gjithë veshjen.

Modelet janë tërhequr gjithmonë nga kopshte me lule, gjethe, degë që kujtojnë tokën nënë si një lloj dëshire të mirë për nusen. Efekti i tatuazhit bëhet edhe më sensual nëse zbatohet vetëm në disa pika të tilla si për shembull në shpinë ose në qafë për një efekt joshës.

Ky është trendi i fundit, por gjithashtu mund të zgjedhësh një fustan që është i veshur dhe i ngjeshur, nga një pëlhurë më e fortë, duke kombinuar nëse dëshiron kashmirin, për një ngrohtësi të çmuar. Në sezonin e dimrit xhaketa është e detyrueshme.

Ju mund të zgjidhni një pelush të bukur të bardhë, një pallto kadifeje të butë ose nëse doni një pamje mbretërore, mund të zgjidhni një stoli të zbukuruar me kristale të vogla. Më të guximshme do të dukeni me një duvet të bardhë, duke e studiuar mirë së bashku me atelierët tuaj të besuar, të cilët gjithashtu mund t’ju këshillojnë për një kapele të bukur të bardhë që do të kujtojë dimrin e ftohtë të Rusisë.

Ndër aksesorët e domosdoshëm për nuset e dimrit janë dorashkat: ata duhet të zgjidhen sipas modelit të veshjes dhe mund të jenë të gjata mbi bërryl, të mesme ose të shkurtra, me gisht ose pa gisht. Ky model i fundit ofron dy opsione të ndryshme.

E para është ajo më klasike që e mban dorezën me një elastikë të vogël në gishtin e mesëm, e dyta përfshin vetëm gishtin e madh dhe të kujton mëngët praktike. Karakteristikë e dorezave të nuses janë pëlhurat: pëlhura dhe leshi janë perfekte për të dhënë një pamje elegante dhe pa hequr dorë edhe nga rehatia.

Do të ishin të rehatshme edhe një palë çizme, që shumë nuse i zgjedhin për të kaluar nga kisha në altar, dhe për të shijuar ceremoninë. Ato që janë më tradicionale do të zgjedhin për një dekolte shumë të thjeshtë, kurse më të guximshmet do të fshihnin çizmet poshtë fustanit që shkëlqen. Po triko? Më mirë të shikoni për çorape të gjata komode dhe seksi!

Një pikëpyetje tjetër që ndonjëherë i torturon nuset e sezonit të dimrit është buqeta. Buqeta portret, në kundërshtim me atë që mendohet zakonisht, mund të japë me të vërtetë një pamje klasike. Duhet të përputhet me modelin e zgjedhur për gjithë ceremoninë dhe zakonisht të karakterizohet me ngjyra të bardha dhe të buta: mund të zgjidhen trëndafilat, zambakët dhe kallamarët, por edhe lule të thjeshta, lulebore dhe manaferrat e eukaliptit.

Për të dekoruar dhe për të dhënë një pamje me ngjyra ju mund të shtoni edhe rruaza druri, gjethe bredhi, apo gjethe të një speci djegës. Megjithatë luleshitësi do t’iu këshillojë zgjedhjen më të mirë që thekson magjinë e periudhës, dhe që do të plotësojë pamjen tuaj për ceremoninë më të bukur të jetës tuaj.

