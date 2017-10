Horoskopi – 25 tetor 2017

DASHI

Hëna ju bën krijues dhe rrit tek ju dëshirën për ta rrethuar veten me gjëra të bukura. Forcojini marrëdhëniet tuaja me demonstrimin e dashurisë. Zemrat e vetmuara do të kenë siklet teksa rrinë me dikë dhe nuk mund ta shprehin veten në një mënyrë shumë intensive.

DEMI

Me Marsin dhe Jupiterin në shenjën tuaj sot, krenaria nuk ju lëkundet dhe do të keni një qëndrim që do t’ju pëlqejë shumë atyre që ju duan. Duhet të jeni më të moderuar për të qetësuar tensionet. Me një angazhim të vogël, zemrat e vetmuara do t’i përballin të gjitha pengesat me kënaqësi.

BINKAKET

Yjet në këtë kohë duket se po ju luftojnë dhe ju bëjnë disi nervozë. Rezistojuni ulje-ngritjeve tuaja dhe kthejeni vëmendjen nga partneri juaj, i cili mendon se jeni e keni harruar. Energji e madhe për ata që janë të vetmuar, sot është një ditë e veçantë për të gjetur dashurinë, për ta kërkuar kudo që të jeni.

GAFORRJA

Ditë rutinore, pa shumë surpriza, por jo negative. Ju do të merreni me shumë gjëra dhe me siguri nuk do ta humbni mendimin për të dashurin. Zemrat e vetmuara do të shfaqen të gatshëm për aventura të reja dhe do të marrin iniciativa të reja me njerëz të veçantë.

LUANI

Yjet janë në favorin tuaj dhe sot ju japin një ditë të mrekullueshme, me aq shumë surpriza si në dashuri, edhe miqësi. Kultivojini ndjenjat tuaja. Lajm i mirë për zemrat e vetmuara, do të takojnë dikë që do t’i pushtojë me ëmbëlsinë dhe pasionin e tyre.

VIRGJERSHA

Një hënë e shtrembër ju bën që të mos ndiheni mirë dhe nuk duket e vendosur që t’i përfundoni programet që keni bërë për këto ditë. Disa çështje familjare do të krijojnë tensione. Për zemrat e vetmuara është koha për të planifikuar një udhëtim, ndoshta edhe një rrugë të gjatë, për të dalë nga mërzia.

PESHORJA

Ju jeni këmbëngulës sot dhe doni ta rrethoni partnerin tuaj me shumë vëmendje. Pasioni dhe entuziazmi do të angazhojnë ata që janë pranë jush, mbrëmja duket e shkëlqyer. Zemrat e vetmuara do të jenë transgresive dhe do ta lënë fantazinë e tyre që të fluturojë në horizonte të reja.

AKREPI

Filloni të shikoni për fakte nëse doni që gjysma juaj të besojë fort në ju. Asnjë premtim apo betim, tani ai kërkon fakte konkrete. Zemrat e vetmuara mund të tërheqin vëmendjen e një personi nga i cili kishin hequr dorë. Asgjë nuk është e humbur.

SHIGJETARI

Do të jetë një ditë e paharrueshme për shumë prej jush dhe sot ju do të jeni në gjendje të ngrohni një dashuri, por gjithashtu edhe të lidhni një miqësi që keni humbur. Nëse jeni i vetëm do të keni shumë mundësi për të takuar shpirtin tuaj binjak, si edhe të përjetoni një fazë emocionuese të jetës suaj.

BRICJAPI

Sot do të jetë një ditë reflektimi për shumë prej jush dhe do të zvarriteni nga nostalgjia ndaj të kaluarës. Në mbrëmje do të kaloni më shumë kohë me anëtarët e familjes. Hëna tani ka surpriza të bukura për dashurinë e beqarëve. Një takim i papritur mund të jetë vendimtar.

UJORI

Falë hënës së favorshme do të ndiheni krejtësisht në harmoni me njerëzit rreth jush. Edhe me partnerin tuaj do të keni një mirëkuptim të mirë dhe historia juaj do të jetë më e fortë se kurrë. Zemrat e vetmuara do të vendosin për t’ia kushtuar këtë ditë kujdesit ndaj vetes.

PESHQIT

Ankthi dhe tensioni sot do të kapërcejnë kufirin dhe disa pasiguri në sfond do të shfaqen edhe në marrëdhënien e çiftit. Mos merrni vendime të padeklaruara. Për zemrat e vetmuara pak zhgënjim mund të ulë disponimin e tyre, por mos kini frikë, gjithçka do të zgjidhet.