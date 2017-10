Rita Ora vazhdon të ngjisë shkallët e suksesit

Rita Ora ka korrur një tjetër sukses në karrierën e saj. Këngëtarja me origjinë shqiptare është e vetmja me 3 këngë në top 30 këngët më të mirave. Lajmi është bërë i ditur nga vetë Rita Ora, me anë të një postimi që ajo ka bërë në rrjetet sociale.

“Artistja e vetme me 3 këngë në top 30. E mahnitshme. Ju dua shumë njerëz! Nuk mund ta shpreh se sa e madhe është përkrahja e juaj e cila më erdhi nga të gjitha anët”.

“Lonely Together”, “Anywhere” dhe “Your Song” janë tre këngët e Rita Orës në top listë e 30 këngëve më të mira dhe kjo nuk është një arritje e pakët.

25 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)