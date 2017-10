Sekuestrohet lëndë narkotike në Pukë; 2 në pranga

Sot në orët para të mëngjesit, policia ka asgjësuar 473 bimë narkotike të dyshuara kanabis sativa dhe 50 kg hashash të paketuar në një thes. Për aksionin në fjalë u arrestuan shtetasit Fatmir Nikolli, 32 vjeç, dhe Preng Gjergji, 26 vjeç, që të dy banues në Lezhë.

Arrestimi i tyre u bë pasi gjatë kontrollit të ushtruar në territorin e fshatit Gjegjan u konstatuan të kultivuara 473 bimë narkotike të dyshuara kanabis sativa. Bimët narkotike u asgjësuan me anë të djegies. Lajmi u bë i ditur nga Drejtorit i Policisë Shkodër, Gjovalin Lokaj. Në afërsi të parcelës së mbjellë u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, në proces tharje, disa bimë të tjera të dyshuara kanabis, bashkë me 2 thasë me peshë totale 50 kg lëndë narkotike.

Gjithashtu, forcat policore gjatë kontrollit të ushtruar në ambientet përreth, gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 1 armë zjarri automatik. Materialet iu referuan Pukë për veprat penale, “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe e municionit”, “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve” si dhe “Kultivimi i bimëve narkotike”. Nga ana e shërbimeve policore po punohet për zbardhjen e plotë dhe hetimin e gjithanshëm të kësaj veprimtarie kriminale në fushën e narkotikëve.

25 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)