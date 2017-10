Sot Seria A: Napoli kërkon kreun, Milani për të larguar krizën

Seria A vjen këtë të mërkurë për të apasionuarit e futbollit italian me ndeshjet e javës së 10-të, 7 prej të cilave do të transmetohen në kanalet e Supersport.

Emocionet e këtij raundi nisën me fitoren 3-2 të Interit ndaj Sampdorias, që e ngjiti skuadrën “ziklatër” në krye të klasifikimit në kuotën e 26 pikëve, por vështirë se skuadra e Spallettit do ta ruajë këtë pozicion, pasi pritet të parakalohet sërish nga Napoli, që viziton fushën e Genoas. Formacioni i Sarrit ka 5 fitore në por kaq ndeshje në transfertë, ndaj udhëton si favorit kundër skuadrës gjenoveze.

Në të njëjën orë, pra në 20:45, Juventusi do të presë skudrën debutuese SPAL, që në 9 takime ka mundur të grumbullojë vetëm një pikë, falë barazimit me Crotonen. Juventusi vështirë se mund të lërë pikë ndaj një kjundërshtari kaq modest, aq më tepër që do të kërkojë të përfitojë nga ndonjë gabim i mundshëm i Napolit.

Lazio, e cila po befason me rezultate pozitive në këtë fillim sezoni, do të vizitojë Bolognan, me objektiv ruajtjen e serisë së fitoreve, ndërsa Milani, nëse dëshiron të shmangë një krizë më të thellë, që do të pasohej me ndryshime të domosdoshme në pankinë, duhet të marrë maksimumin e mundshëm në “Bentegodi” ndaj Chievos. Roma ka një përballje mjaft të lehtë më letër ndaj Crotones në “Olimpico”, ndërsa Fiorentina pret në “Artemio Franchi” Torinon.

Në fakt, transmetimet e ndeshjeve të Serisë A në Supersport nisin që me takimin e orës 18:30, Atalanta – Verona, ku protagonist me shtylla të portës bergamaske do të jet Etrit Berisha. Dy sfidat e tjera të kësaj jave janë Cagliari – Benevento dhje Sussulolo – Udinese.

Seria A, java 10 (Ora)

Inter – Sampdoria 3-2

Atalanta-Verona 18:30

Juventus-SPAL 20:45

Genoa-Napoli 20:45

Chievo-Milan 20:45

Bologna-Lazio 20:45

Roma-Crotone 20:45

Fiorentina-Torino 20:45

Cagliari – Beneveto 20:45

Sassuolo – Benevento 20:45

25 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)