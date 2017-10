Bllokohet kamioni me metrazhe kontrabandë, procedohet doganieri

Sekuestrohet në Elbasan një kamion i ngarkuar me metrazhe, 2000 kg pëlhurë (astarë) dhe 960 kg mallra të ndryshme që dyshohet të jetë futur kontabandë nga Pika e Kalimit Kufitar “Tre Urat”, Përmet.

Si rezultat, është arrestuar në flagrancë shtetasi Petrit Abedini, 58 vjeç banues në Tepelenë. Arrestimi i tij, u bë pasi në Lagjen “Emin Matraxhiu” në unazën e qytetit, u kap në flagrancë me një kamion duke tregëtuar mallra të ndryshme dhe duke shkarkuar mallra në një furgon, pa dokumentacion përkatës.

Grupi hetimor, pas verifikimeve të para hetimore, sekuestroi kamionin të ngarkuar me metrazhe me 2000 kg pëlhurë (astarë) të reja dhe 960 kg mallra të ndryshme që dyshohen të jenë futur kontrabandë nëpërmjet Pikës së Kalimit Kufitar Tre Urat Përmet. Materialet i kaluan Prokurorisë Elbasan për veprime të mëtejshme për veprën penale “Kontrabanda me mallra të tjera” dhe “Fshehja e të ardhurave” .

Në vijim të veprimeve hetimore të kryera me këtë rast kontrabande, veprimet hetimore kanë vijuar nga sektori për Hetimin e Krimit Ekonomik dhe Financiar në Drejtorinë Vendore të Policisë Gjirokastër ku ka filluar procedimi penal ndaj shtetasit A.I., 33 vjeç banues në Përmet me detyrë doganier në Degën Doganore “Tre Urat” Përmet.

Procedimi ndaj tij filloi pasi më datë 24.10.2017, në hyrje të Republikës së Shqipërisë në Pikën e Kalimit Kufitar “Tre Urat” dyshohet se nuk ka ushtruar kontroll në kamionin që drejtohej nga shtetasi Petrit Abedini, i cili gjatë ditës së djeshme është arrestuar nga Policia e Elbasanit me konfeksione të dyshuara kontrabandë.

Ndaj tij, materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Përmet për veprime të mëtejshme për veprën penale “Kontrabanda nga punonjës që lidhen me veprimtarinë doganore” dhe “Shpërdorimi i detyrës” .

26 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)