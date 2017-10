Horoskopi – 26 tetor 2017

DASHI

Energjia që do keni sot do sjellë ndjenja nervozizmi, sa dhe të tjerët nuk do t’iu kuptojnë. Duhet të merreni me lëvizje te shumta, me punë fizike.

DEMI

Do t’iu duhet diçka ndryshe, krejtësisht e re. Ju keni një krahë të fortë praktikë dhe aventurat nuk do t’iu mungojnë. Për tu argëtuar, vizitoni një mik dhe eksploroni një vend që nuk keni shkuar më parë.

BINJAKET

Sot do dëshironi të mësoni rreth gjërave që ju interesojnë më shumë. Në kohë të lirë ju do të mësoni në lidhje me ndonjë gjë që i përket fushës afektive.

GAFORRJA

Nëse do të takoni njerëz të rinj sot, kini kujdes. Do t’iu duken persona interesant, pasi ata guxojnë të bëjnë gjëra që ju kurrë nuk do ëndërronit për ti bërë.

LUANI

Sot do t’iu duhet të bëni një zgjidhje për të thënë një të vërtet apo një gënjeshtër. Kjo mund të jetë një zgjidhje e vështirë, nëse nuk doni të lëndoni ndjenjat e dikujt.

VIRGJERESHA

Ju keni nevojë ti besoni instiktit tuaj sot. Nëse ajo që ju dëgjoni nuk përputhet me atë që ju mendoni, besojini ndjenjës suaj. Ndjenja juaj do t’iu udhëheqë në raport me partnerin.

PESHORJA

Ju keni një natyrë intensive. Ndoshta i ndjeni gjërat thellësisht, duke shpenzuar kohë me mendime. Gjeni diçka aktive për të thyer monotoninë e ditës.

AKREPI

Ushqeni mendjen tuaj sot. Duke qenë aktiv dhe social nuk do mërziteni shpejt. Duke eksploruar një subjekt interesant apo të mësoni një hobi të ri, stimuloni mendjen tuaj dhe trupin tuaj për të qenë më energjik.

SHIGJETARI

Ju jeni një person me natyrë miqësore. Kjo mund të jetë forca juaj dhe ju ndoshta keni një diçka të madhe për të sjellë te njerëzit. Shikoni cilësitë tuaja më të mira për të provuar vlerat e vetes suaj.

BRICJAPI

Sot do të vini në provë aftësitë tuaja për zgjidhjen e problemeve. Ju keni një dhunti të vërtet për zgjidhjen e situatave. Nëse diçka ju duket misterioze përdorni procesin e eliminimit.

UJORI

Sot përpiquni të mos mashtroheni nga të tjerët. Nëse ju nuk e dini nëse është një person i mirë apo i keq, besojini instikteve tuaja. Sigurohuni që personi që do ndihmoni e meriton kujdesin tuaj.

PESHQIT

Kontrolloni çdo gjë dhe moderoni aktivitetet tuaja. Ju duhet të përdorni idetë tuaja në një ditë si kjo. Kini kujdes për të qenë të sigurt në ato që bëni.