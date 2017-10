LDK dhe LVV bashkohen për rrëzimin e qeverisë

Lidhja Demokratike e Kosovës doli e para në zgjedhjet lokale të mbajtura me 22 tetor. Së fundmi kjo parti ka thënë se së shpejti qeveria aktuale do të rrëzohet.

Ishte shefi i Grupit Parlamentar të LDK-së që tha se qeveria do të rrëzohet së shpejti, e një gjë të tillë e paralajmëroi edhe Sokol Havolli.

Ndërsa, nënkryetari i LDK-së, Lutfi Haziri ka paralajmëruar mocion mosbesimi për qeverinë, që sipas tij do të ndodhë shumë shpejt.

Rugova: Pas 19 nëntorit fillojmë procedurat për rrëzimin e qeverisë

Për këtë është deklaruar edhe deputeti Naser Rugova, i cili në një prononcim për gazetën “Bota sot”, ka thënë se LDK si partia e parë në vend pas zgjedhjeve lokale, pas raundit të dytë të zgjedhjeve që mbahen me 19 nëntor, do të fillojë me procedurat për rrëzimin e qeverisë.

“Lidhja Demokratike e Kosovës si grupi i dytë parlamentar në Kuvendin e Republikës së Kosovës me 27 dhe tani pas raundit të parë të zgjedhjeve lokale, si partia e parë më e madhe në vend me 220 mijë vota domosdo është duke e bërë punën e saj në mënyrën më të mirë të mundshme, rolin e saj opozitar në Kuvendin e Kosovës dhe duke e ditur që koalicioni aktual qeverisës është shumë i zbehtë, që nuk patën numra të mjaftueshëm për ta votuar rishikimin e buxhetit për vitin 2017 dhe u desh që thjesht t’i mobilizojnë të gjitha forcat që ta votojnë rishikimin e buxhetit për vitin 2017. Kjo qeveri nuk ka jetë të gjatë dhe siç po shihen trendët elektorale e vendosin LDK-në të parën dhe me punën dhe angazhimin tonë, përkrahjen qytetare shumë shpejt

do t’i inicojmë edhe procedurat e nevojshme për rrëzimin e kësaj qeverie. Ne presim që pas raundit të dytë të zgjedhjeve lokale, pas 19 nëntorit, të ulemi dhe të bisedojmë, ta shqyrtojmë seriozisht këtë çështje sepse e dinë edhe vetë partitë që e kanë ndërtuar këtë koalicion, që nuk mund t’i shtyjnë deri në fund çështjet me interes nacional me këtë situatë të numrave që aktualisht kanë në kuvend”, është shprehur Naser Rugova.

26 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)