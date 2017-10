Kamzë, tre persona grabisin me dhunë picierin

Një grabitje me dhunë ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në Kamzë. Viktimë e dhunës ka qenë shtetasi J.V, 38 vjeç, banues në Tiranë, ka kallëzuar se në rrugën ”Butrinti” Kamzë, duke dërguar pica një klienti, tre persona e kanë goditur me grushte e shkelma dhe i kanë marrë portofolin me lejen e drejtimit, kartën bankare, një shumë lekësh të xhiros ditore dhe telefonin celular.

Gjatë marrjes në pyetje, piceri ka thënë se nuk mundi që t’i identifikonte grabitësit. Pavarësisht se bëri një përshkim të identikiteve të dhunuesve, policia ende nuk ka arritur që t’i identifikojë autorët e krimit. Po punohet për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të ngjarjes.

27 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)