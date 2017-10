Kina punon drejt turizmit hapsinor

Kina është shumë pranë ndërtimit të një mjeti ajror që një ditë mund të çojë turistë në hapësirë.

Ajo njoftoi tha se ka kryer një provë të suksesshme fluturimi të minikapsulës “Traveller 3” në rajonin autonom Xinjiang Uygur.

Minikapsula, një model i anijes, me përmasa të zvogëluara, u ngrit në ajër me ndihmën e një balone me gaz heliumi, në lartësinë 20 metra nga Toka dhe fluturoi për 4 orë.

Në kapsulë ishte futur një breshkë, me qëllim që të viheshin në provë sistemet që mbështesin elementet e nevojshme për jetën gjatë fluturimit-provë.

