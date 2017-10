Makaronat, 5 këshilla që ju ndihmojnë të flini dhe humbni peshë

“Mjaft miteve false për makaronat: nuk është e vërtetë që nuk mund të hahen në mbrëmje, dhe pse vallë duhet ta privoni veten nga makaronat e shijshme? Ato gjithashtu stimulojnë tiroiden dhe na rregullojnë humorin”.

Lajmi i mirë vjen në Ditën Botërore të Makaronave (25 tetor) nga endokrinologët dhe nutricionistët më të mirë.

Pesë këshilla të ekspertëve për t’iu dhënë një kënaqësi gastronomike, që shumë njerëz i shohin si armiq të betuar të linjave trupore.

Sipas dietologëve është mirë që të preferoni makarona prej gruri të fortë, më së miri nëse tërhiqen në bronz madje edhe integrale. Më mirë akoma janë spagetit që kanë indeks glicemik më të ulët dhe janë gjithashtu të përshtatshme për diabetikët dhe për ata që duan të humbasin peshë.

Ndaloni makaronat e gatuara shumë: ato duhet të jenë të përtypshme, sepse të japin më shumë ngopje dhe kanë një indeks glicemik më të ulët. Gjithashtu mund t’i ftohni nën një rrymë uji. I thoni ‘po’ makaronave spageti të këndshme, të vendosura në një tigan me vaj ulliri ekstra të virgjër dhe erëza, por lejojini vetes edhe makarona me vezë dhe proshutë, për të shtuar proteinat. Ndër të tjera, stimulojnë edhe tiroiden: duke i shoqëruar me perime të hidhura zvogëlojnë mbajtjen e ujit.

Makaronat mund të konsumohen edhe në mbrëmje, sidomos nëse jemi të stresuar, nëse vuajmë nga pagjumësia, nëse jemi në menopauzë ose nëse vuajmë nga sindromi premenstrual. Kjo për shkak se makaronat favorizojnë sintezën e serotoninës dhe melatoninës, duke absorbuar më shumë triptofan, kështu që na relaksojnë dhe provokojnë gjumin. Dhe nëse pushojmë ulim hormonet e stresit, mes të cilëve kortizolin që nxit shtimin e peshës.

Biotipi i nervave të trurit do të donte një spageti të mirë në çdo vakt, biotipi limfatik do të donte që të mos hahet çdo mbrëmje, biotipi biliar dhe i llojit të gjakut, sigurisht duke i shoqëruar makaronat me perime lejon të hahet gjithmonë.

Për ata që janë të ndjeshëm ndaj glutenit, kanë depërtueshmëri të zorrëve ose vuajnë nga koliti ose sëmundja e zorrëve inflamatore, janë të lirë për makaronat e gatuara nga bollguri dhe quinoa, por gjithmonë me kujdes maksimal që t’i konsumojmë me dhëmbë dhe t’i shoqërojmë me perime para ose pas ushqimit.

