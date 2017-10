Platforma e bashkëqeverisjes, Rama: Ministrat, përgjegjësi për çdo ankesë

Kryeministri Edi Rama ka prezantuar sot platformën për një Shqipëri sa më të mirë, ku sipas tij të gjitha hallet dhe problemet e qytetarëve do të merren në konsideratë dhe zgjidhen përmes një koordinatori që do të ketë lidhje direkt me ministrin ose ministren e dikasterit përkatës.

“Kemi filluar me trajnimin e anëtarëve, të cilët do të jenë profesionistë e të suksesshëm. Përgjegjës për bashkëqeverisjen do jenë ministrat dhe ministret. Ministrat dhe ministret e qeverisë do merren me çdo ankesë apo kërkesë të publikut, në mënyrë që të sensibilizojë qeverinë, – tha Rama. – Kjo platformë mundëson që ta zgjidhësh problemin direkt, që Kushtetuta dhe ligji e lejon, qoftë ky një familjar, qoftë një sipërmarrës, apo kushdo. Këto kërkesa apo ankesa qofshin do të merren përsipër për t’u zgjidhur nga një nëpunës apo zyrtar i shtetit”.

Rama theksoi se kjo platformë është e nevojshme që njerëzit marrin në dorë një armë për të luftuar për të drejtat e tyre dhe në këtë luftë do kenë qeverinë në krah.

“Kjo ndihmon që qeverisja të përmirësojë cilësinë duke punuar me njerëzit dhe kjo tregon se problemi i trashëguar me korrupsionin, të jetë një përpjekje e suksesshme për të sjellë një mendësi të re, – vijoi Rama. – Në rast të një mos përgjigjeje të duhur, mban përgjegjësi eprori më i lartë, që është ministri ose ministrja. Nuk është thjesht një çështje e një mekanizmi shtetëror për administratën, por edhe një çështje vullnetarizmi me frymëzimin dhe dëshirën që ky shtet të funksionojë më mirë për qytetarët”, – shtoi kryeministri.

27 tetor 2017