PSG, përplasje Neymar-Emery për videoseancat, çështja në “kupolë”

Zbulohet arsyeja e prishjes së marrëdhënieve mes Neymar dhe trajnerit të PSG Unay Emery. Sipas informacioneve që vijnë nga Brazili, ish-futbollisti i Barcelonës, i transferuar në Paris për shumën rekord 222 milionë euro, nuk po i duron dot më seancat taktike para telivizorit, me lojtarët që janë të detyruar të ndjekin për rreth 30 minuta në ditë video të ndryshme.

Gazeta “Le Parisien” tregoi pak ditë më parë privilegjet që gëzon Neymar te Barcelona, të cilave do t’u shtohet edhe një tjetër: braktisja e viedoseancave të trajnerit Emery.

Për Neymar dhe shokët e tij të ekipit është e pakuptimtë që ta shpërdorojë kohën duke ndjekur video të ndryshme, ndaj ata janë ankuar te drejtuesit.

“Neymar ka nevojë për kohë që të përshtatet dhe që shokët e tij të përshtaten me të. Ai është një lojtar i cili krijon shumë presion dhe ashpërsi kur ka topin. Është Neymar, luan si Neymar dhe do të rritet si Neymar. Po analizojmë disa video me të për të parë se si mund të rritet, sidomos në pozicionim dhe në lidhjen me skuadrën”, – tha Emery së fundmi.

Ish-lojtari i Barcelonës, megjithatë, nuk ndihet rehat me këto kushte, gjë që ia ka komunikuar edhe skuadrës. E vetmja gjë që i pëlqen nga trajneri i tij është fakti se deri tani ky i fundit i ka dhënë liri në fushë.

27 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)