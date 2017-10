Superiore, sa shumë përplasje ish-ësh në javën e 8-të!

Java 8 e Kategorisë Superiore mund të konsiderohet më e vecanta për faktin se do të kemi shumë përballje ish-ësh. Në 5 takimet e kësaj jave, vetëm Skënderbeu-Luftëtari bën përjashtim, duke qenë se në përbërjen e të dyja skuadrave nuk ka asnjë lojtar apo trajner që të ketë luajtur në të kaluarën me ekipin kundërshtar. Vëmendja është tek rikthimi i Ernest Gjokës në “Zeqir Ymeri”, stadiumi që i dha emocionet e titullit të parë në karrierë.

Ironia e fatit e do që në transfertën e parë me Vllazninë, Gjoka të zbresë si kundërshtar, ndërkohë që duhet parë pritja që do t’i rezervojnë tifozët, të cilët dolën haptazi kundër presidencës për shkarkimin e tij. Sfidë e vecantë mund të konsiderohet edhe për Hasanin, apo për Gurin, Bakajn e Shtubinën te vendasit.

Në “Selman Stërmasi” luhet Partizani – Flamurtari, një ndeshje e vecantë për protagonistët kryesorë të të dy ekipeve. Te të kuqtë, qendërmbrojtësi Gëzim Krasniqi ka luajtur 11 ndeshje në gjysmën e parë të sezonit 2014-2015 me vlonjatët, ndërsa Progni ka qënë titullar i padiskutueshëm te “kuqezinjtë” për dy sezone e gjysmë, duke shënuar edhe 14 gola.

Te Flamurtari ish-i më i madh është trajneri Shpëtim Duro, që te Partizani ka kaluar karrierën e tij si futbollist dhe më së shumti si trajner. Përballja me të kuqtë për të është gjithmonë një sfidë e vecantë dhe e ngarkuar me emocione. Ditmar Bicaj dhe Emiliano Musta vijnë gjithashtu me statusin e ish-it, duke qënë se kanë luajtur më parë me kryeqytetasit.

Te Laci – Kamza përballë ish-skuadrave të tyre janë Eglentin Gjoni për kurbinasit dhe Argjend Mustafa e Alfred Zefi për miqtë. Plot 5 futbollistë që kanë luajtur më parë me Teutën janë në radhët e Lushnjës. Marku, Prenci, Magani, Koreshi dhe Pepa kanë qenë në të shkuarën pjesë e “Djemeve të Detit”, madje sulmuesi sezonin e tij më të mirë në karrierë e ka pikërisht me Teutën në edicionin 2010-2011, kur realizoi 13 gola.

Te durrsakët nuk ka asnjë ish-futbollist të Lushnjës, por kjo sfidë është e vecantë për trajnerin Gugash Magani, pasi do të përballet në fushë me djalin e tij më të madh, Endri Maganin.

27 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)