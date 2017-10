Ambasadori i Shqipërisë në Spanjë: Katalonja s’është Kosovë

Ambasadori i Shqipërisë në Madrid po ndjek me vëmendje zhvillimet pas shpalljes së pavarësisë së Katalonjës. Ridi Kurtezi tregon për Top Channel orët e tensionuara në Spanjë dhe se qeveria e Rahoit po rimerr kontrollin në rajonin rebel.

“Duke filluar nga dita e nesërme pushteti politik në komunitetin katalan, kalon në kompetencat e zv.Kryeministres Santa Maria. Me një urdhër të veçantë të ministri të Brendshëm, forcave të sigurisë do tu kërkohet të mos respektojnë me zinxhirin e komandimit lokal por të zbatojnë vetëm urdhrat e Guardia Civil, që është forca nacionale spanjolle. Pritet që Gjykata Kushtetuese spanjolle të fillojë një proces penal ndaj elitës politike katalane dhe kryesisht për presidentin dhe kryetarin e Parlamentit”, tha Kurtezi.

Sipas ambasadorit Kurtezi, aktualisht situata në Katalonjë është e qetë. Qetësi kjo që do të zgjasë derisa nuk krijohen tensione mes protestuesve dhe forcave të sigurisë. Duke u ndalur tek siguria, masa të rrepta janë marr për ndeshjen e së dielës, Giron –Real Madridit.

“Janë marr masa sigurie shumë të rrepta për këtë ndeshje pasi Girona është djepi i separatizmit të Katalonjes. Aty është vendi ku janë përqendruar forcat politike kryesore të cilat kanë elementin kryesor për shkëputjen nga Madridi”, thotë ai.

Por cili është qëndrimi i Shqipërisë mbi pavarësinë e Katalonjës?

“Partnerët europian kanë qënë eksplicite në deklaratat e tyre, po ashtu dhe DASH, duke mbështetur qeverinë qendrore, sovranitetin dhe integritetin territorial dhe duke shprehur dëshirën për respektimin e Kushtetutës, sundimit të ligjit. Edhe qëndrimi jonë shkon në këto parametra.

Ambasadori i Shqipërisë në Madrid, komenton dhe deklaratat të cilat e lidhin Katalonjën me Kosovën.

“Shpallja e Pavarësisë së Kosovës erdhi nga kërcënimi i paqes dhe sigurisë në Kosovë dhe gjithë rajonin, ndërsa në rastin e Katalonjës, ajo është një nga krahinat më të zhvilluar spanjolle. Mendoj që nuk ka fare krahasim midis këtyre dy dosjeve”, thotë Kurtezi për Top Channel.

28 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)