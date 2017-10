Këngëtarja e njohur me origjinë shqiptare Bebe Rexha është bërë pjesë e Hollywood-it.

Fakti është bërë i ditur nga vet menaxheri i këngëtares, i cili tha se Bebe do të ketë një bashkëpunim me Machine GunKelly dhe X Ambassadors, ku së bashku do të këndojnë kolonën zanore të filmit “Home”.

Film ku luan edhe aktori i njohur Will Smith do ta ketë premierën më 22 dhjetor.

28 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)