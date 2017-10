Itali/Shqiptari dhunon me çekiç ish-gruan, 41-vjeçarja në rrezik për jetën

Shqiptari tenton që të përplasë me makinë ish-gruan dhe më pas e qëllon me çekiç deri sa e çon për spital. Ngjarja e rëndë ka ndodhur mes mbrëmjes së premte dhe mëngjesit të së shtunës në qytetin e Montecassiano Piane di Potenza, në sheshin para diskos Liolà. Autori i dhunës makabër është 55-vjeçari Besnik Habiraj, me profesion murator.

Nuk dihet motivi i tentativës së vrasjes, por thuhet se shqiptar e kishte ndjekur nga pas ish-gruan e tij 41 vjeçe, e cila shkonte në një kurs vallëzimi. Sapo ish-gruaja e tij ka dalë jashtë, Habiraj fillimisht ka tentuar që ta përplasë me makinë, ku dhe ka dëmtuar dy mjete të tjera të parkuara në anë të rrugës.

Më pas ai doli nga makina dhe nisi që ta qëllojë 41-vjeçaren me çekiç dhe me një çelës anglez që shërben për ndërrimin e gomave, deri sa e çoi në gjendje të rëndë për jetën. Autori i dhunës makabre është arrestuar dhe tashmë ndodhet në burgu, në Marino del Tronto. Ndërkohë, gruaja me origjinë shqiptare është e shtruar në spital dhe gjendja e saj shëndetësore është shumë e rëndë.

28 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)