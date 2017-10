Kamioni përplas makinën në Pogradec, plagosen 2 të rinj

Dy të rinj kanë mbetur të plagosur pas një aksidenti të ndodhur sot në rrugën Pogradec-Qafë Thanë.

Aksidenti ka ndodhur në orët e mëngjesit, ku mjeti tip “Toyota” me targa AA 336 SB është përfshirë në një aksident me mjetin tip kamion me targa AA 1705AC.

Për pasojë janë aksidentuar E.Gj, rreth 26 vjeç dhe K.Z, 24 vjeç, nga Tirana, të cilët udhëtonin me mjetin tip “Toyota”. Të dëmtuarit janë transportuar në Spital për të marrë ndihmë mjekësore, ku ndodhen nën kujdesin e mjekëve. Grupi hetimor po punon për të përcaktuar rrethanat e ngjarjes.

28 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)