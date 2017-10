Kanoset me pistoletë, 20-vjeçari ia merr nga dora agresorit dhe e ndjek nga pas

Kanoset me pistoletë, 20-vjeçari ia merr nga dora agresorit dhe e ndjek...

Dy persona janë përleshur me armë me njëri-tjetrin një ditë më parë në Tiranë. Gjatë konfliktit ata përdorën edhe armën e zjarrit dhe policia ka mundur që t’i identifikojë dhe arrestojë që të dy në flagrancë.

Në pranga kanë rënë shtetasit A. S., 23 vjeç dhe D. L. 20 vjeç, banues në Tiranë, pasi rreth orës 15.00, në rrugën ”Jordan Misja”, pas një konflikti për motive të dobëta, shtetasi D.L., i ka drejtuar një armë zjarri pistoletë, shtetasit A. S.

Gjatë përleshjes ky i fundit ia ka marrë nga dora dhe e ka ndjekur me armë për disa metra. Në cilësinë e provës materiale u sekuestrua arma pistoletë me mbishkrimin “GAMO C-15BLOWBACK” me Nr.3E10044.

28 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)