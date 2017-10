Lushnja “dënon” Teutën në fund, Magani jep dorëheqjen

Lushnja pa Artan Banon fillon të funksionojë, ndërsa Teuta nuk di të dalë nga kriza e rezultateve duke u ndalur në një tjetër humbje, këtë herë në “Roza Haxhiu” ndaj skuadrës së vendit të fundit. Skuadra e Gugash Maganit qan mungesën e cinizmit të sulmuesit afrikan Osemene që shpërdoroi çfarë mundi në pjesën e dytë duke u ndalur në disa raste nga monumentali Spaho.

Dritan Çuko, ish zëvendësi i Artan Banos hodhi në fushë një formacion sulmues me treshen Pepa-Canka-Magani prapa krahëve të veteranit Sefa që rezultoi vendimtar në minutat shtesë, ndërsa Gugash Magani me formacionin 4-1-4-1 riktheu Osmene në majën e repartit ofensiv. Kur skuadrat nuk kishin ngrohur ende muskujt, Anel Dedic me një goditje me kokë shënoi golin e parë pas një harkimi, duke krijuar iluzionin se kjo ndeshje do të ishte një shëtitje për miqtë.

Me kalimin e minutave Lushnja fitoi ritëm dhe besim në vetvete duke mos u demoralizuar dhe ishte Endri Magani (4) mund ta kishte ndëshkuar skuadrën e babait të tij por finalizimi nuk ishte i saktë. Hrkac rrezikoi autogolin në të 31-ën por Moçka u tregua i vëmendshëm, ndërsa Magani harkoi një top interesant që nuk u nuhat nga asnjë prej lojtarëve të Teutës (32). Goli ishte vetëm çështje kohe për lagunarët dhe tentativat e shumta të vendasve u shpërblyen 7 minuta nga fundi i pjesës së parë pasi Kristi Marku i ardhur nga mbrojtja e ndali topin në rrjetë.

Magani i shqetësuar për përgjumjen e skuadrës së tij, ndërsa Lushnja fitoi besim se kjo ndeshje edhe mund të fitohej dhe në të 41-ën, Papa kërkoi sërish kuadratin por nuk ia doli mbanë. Trajneri peqinas duket se e shkundi skuadrën e tij në dhomat e zhveshjes dhe Teuta reagoi menjëherë, fillimisht me një rast flagrant (50) ku protagonist u bë Magani i vogël që shpëtoi portën e tij, ndërsa Mikel Spaho veshi petkun e heroit me dy ndërhyrje vendimtare, fillimisht ndaj Osmenes (55) dhe më pas ndaj Dediç.

Sërish Teuta me Latif që pretendoi për një 11 metërsh në minutën e 70, ndërsa Lushnja ishte shumë pranë goditjes së madhe 6 minuta më vonë teksa Shkullaku kishte gjithë kohën për ta ndalur topin në rrjetë. E pabesueshme por Osemene shpërdoroi sërish sepse makthi i tij Spaho e ndali sërish ndërsa Hila rezultoi në pozicion jashtë loje (86). Kur dukej se ndeshja ishte mbyllur me këtë barazim, Sefa në minutën e tretë shtesë përfitoi nga një devijim i Moçkës duke e shtyrë topin në rrjetë.

Fitorja e parë sezonale për debutuesit e Lushnjës që si për ironi u desh të prisnin “kokën” e trajnerit Bano për të gjetur rrugën e suksesit. 3 pikë me shumë vlera për Lushnjën që psikologjikisht mund ta rinisë kampionatin nga kjo fitore dhe rikthehet te suksesi në Superligë pas plot 21 ndeshjesh, ndërsa Teuta mbetet në kuotën e 7 pikëve, shumë pak për një skuadër të ndërtuar për objektiva të tjerë. Në fund të sfidës trajneri i Teutës Gugash Magani dha dorëheqjen nga stoli i skuadrës durrsake.

28 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)