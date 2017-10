Misioni në Egje, Xhaçka: Përkrah NATO-s edhe vitin tjetër

Zgjatet misioni i Forcës Detare shqiptare në operacionin e NATO-s në detin Egje. Gjatë vizitës së punës në Komandën e Forcës Detare në Durrës, ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka ka bërë të ditur se misioni, i parashikuar për t’u mbyllur në fund të këtij viti, do të vazhdojë edhe vitin e ardhshëm.

Një vendim i tillë, sipas ministres së Mbrojtjes, lidhet me rezultatet shumë pozitive që ekuipazhi shqiptar i anijes “Oriku” ka shënuar gjatë këtij viti kontribut në operacionet e kërkim-shpëtimit të emigrantëve në Egje.

“Pak ditë më parë i kemi konfirmuar Aleancës se djemtë dhe vajzat shqiptare do të vazhdojnë të patrullojnë në detin Egje edhe për 12 muaj të tjerë, për të shpëtuar të tjera jetë njerëzish si ata 700 emigrantë sirianë që i zbritët shëndosh e mirë në breg, apo të tjerë që do të kenë të njëjtin fat të mirë, përmes kontributit të ushtarakëve që valëvisin flamurin shqiptar në ujërat ndërkombëtare”, deklaroi ministrja Xhaçka.

Në fund të muajit nëntor, drejt detit Egje do të niset anija e dytë e Flotës Detare, e cila do të zëvendësojë “Orikun”. Për ministren e Mbrojtjes, një tjetër lajm i mirë është pajisja e të 4 anijeve të patrullimit me sistem të ri armatimi.

28 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)