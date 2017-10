Shqiptari kapet me 6 kg heroinë në Greqi, e kishte ngarkuar në Shkup

Shqiptari kapet me 6 kg heroinë në Greqi, e kishte ngarkuar në...

Policia e Shtetit jep detaje në lidhje me drogën e sekuestruar në Portin e Igumenicës në Greqi gjatë ditës së djeshme. Pas kontrollit të një automjeti tip “BMW”, me targa AA 301 GR me drejtues mjeti shtetasin Th.T., 53 vjeç, lindur në Korçë, i cili dispononte dokumente greke, në pjesën e pasme të sediljeve poshtë portobagazhit në një vend të fshehtë të bërë enkas, Policia greke gjeti rreth 6 kg lëndë narkotike e llojit heroinë.

Sipas Policisë, nga shkëmbimi i informacionit me palën greke, rezulton se lënda narkotike është ngarkuar në Shkup, Maqedoni dhe automjeti me lëndën narkotike nuk ka hyrë në territorin shqiptar por ka hyrë në Greqi, nga PKK Evzone Selanik. Destinacioni i lëndës narkotike, sipas të dhënave hetimore ishte Bari, Itali.

28 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)