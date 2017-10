Gjirokastër, plagosen dy të moshuar në aksident. Në timon edhe djali i Gates

Një aksident rrugor është regjistruar mesditën e kësaj të diele në aksin rrugor Gjirokastër-Kakavijë, pranë vendit të quajtur kthesa e Kordhocës, nga i cili kanë mbetur të plagosur dy pasagjerë të moshuar.

Automjetet e përfshira në aksident janë një tip Citroen me targa AA463CE, me drejtues shtetasin N.M., dhe ai “Volksëagen” me targa AA090IO, me drejtues Vandam Mahmutajn, djalin e Gate Mahmutajt.