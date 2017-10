Mesazhi i Bjordit për humbjen e Adelajdës: Zemër, më fal për çdo gjë

Pak orë pas vdekjes së parakohshme të gazetares dhe prezantueses Adelajda Xhamani, nuk kishte si të mungonte mesazhi i ish-të dashurit të saj, njeriu me të cilin kaloi një histori të bukur dashurie në shtëpinë e “Big Brother” para disa vitesh.

Bjordi Mezini, ka prekur zemrat e të gjithëve me mesazhin përlotës për humbjen e 31-vjeçares nga Kavaja, e cila pëso një atak kardiak në orët e para të mëngjesit të sotëm.

Në një postim në profilin e tij në “Fb”, Bjordi përpiqet të kujtojë forcën e ish-të dashurës së tij që në momentin që e njohu.

Mesazhi i plotë

Ti e di se sa të vështirë e kam këtë pjesë, sepse jam natyrë cinike, dhe jam i tille pikërisht për të mos u përballur me momente si ky. Ti e di që nuk më pëlqen të flas publikisht, sidomos kur bëhet fjalë për çfarë ndjej, por në fund të fundit kur filluam aventurën tonë së bashku e kemi bërë përballë të gjithëve, ndaj dhe për këtë arsye perballë të gjithëve më duhet të them se çfarë ndjej.

Dhe pse kundër natyrës time po i shkruaj këto fjalë për ty, për respekt të të gjithë atyre që të kanë dashur, të gjithë atyre që nuk ngopeshin me ty, sepse ju fute aq thellë në zemër, sa asnjeri më parë nuk e ka bërë. Në këto momente nuk di çfarë të mendoj e nga t’ja nis, koka më mbushet me kujtime dhe sytë me lot.

Adel, më vjen shume inat. Më vjen inat, sepse je personi më i fort që kam njohur.

Nuk e kam kuptuar kurrë se ku e gjeje forcën të përballoje çfarë ke përballuar gjatë gjithë jetës tënde. Më vjen inat, sepse ke luftuar, gjithmonë, dhe kjo jo, ëe mënyrë figurative, ti ke luftuar vërtet për çdo gjë që arrite në jetë dhe sikur mos të mjaftonte, arrite të frymëzoje një gjeneratë të tërë me forcën tënde.

Linde në një botë shumë të vogël për ty dhe luftove aq shumë për të zgjeruar kufijtë e botës tënde, sa asnjeri tjetër që kam njohur. Kur kuptove që kjo nuk mjaftonte, fillove të luftoje për të ndryshuar veten tende dhe pak veta janë kaq të zgjuar dhe të guximshëm për ta bërë këtë.

Linde në një botë shumë të egër Adela, një botë që gjithsesi ka humbur çdo betejë kundër teje, sepse nuk e dinte kë kishte përballë.

Kjo bote nuk e dinte që Adela nuk ka frikë nga asgjë, por kësaj radhe nuk kishe se si të fitoje Adel, sepse u luajt jashtë rregullave dhe ishte e vetmja mënyrë për të të mundur.

Adel nuk jam i mirë me fjalët dhe ti e di se sa pak natyrë spirituale jam, do të doja të kisha thënë shumë më shumë, por më beso kur të them që dhe kaq paska qenë tmerrësisht e vështirë.

Faleminderit Zemër, për çdo gjë dhe më fal, për çdo gjë.

29 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)