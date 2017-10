Sadiku vjen nga stoli dhe jep asist

Dy golat e shënuar në kupën e Polonisë nuk e kanë ndihmuar Armando Sadikun që ta nisë si titullar ndeshjen e sotme mes Legias dhe Arka Gdynias. Sulmuesi elbasanas u hodh në fushë vetëm në minutën e 66’, kur ndeshja ishte 1-0 dhe 20 minuta më pas dha asistin për golin e dytë të skuadrës së tij.

Legia fitoi takimin me rezultatin 2-0 dhe mori vendin e dytë të renditjes, me 25 pikë, vetëm një më pak se kryesuesit e Gornik Z. Nga ana tjetër, Sadiku luajti si titullar në fillim të sezonit, duke gjetur shpeshherë edhe rrjetën, por me ndryshimin trajnerit, elbasanasi nuk e ka pasur të sigurt vendin në 11-she.

29 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)