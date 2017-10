Akademia e Shkencave, LSI: Duhet ristrukturuar, jo asgjësuar

Për Lëvizjen Socialiste për Integrim, Akademia e Shkencave ka nevojë për ristrukturim dhe jo asgjësim. Në përfundim të mbledhjes së grupit, Petrit Vasili tha se është legjitimuar inkuizicioni qeveritar.

“Ky buxhet ka një moment tjetër delikat, për shkak të qasjes që ka në raport me disa themele të rëndësishme të dijes shkencore që lidhet me Akademinë e Shkencave, që pushon së ekzistuari duke prerë financimet, duke shënuar një fitore të shkollëpaktëve mbi dijen, dhe duke legjitimuar inkuizicionin qeveritar të të paditurve, për të cilët narkotrafikantët janë të çmuar. Akademia ka nevojë për ristrukturim, po jo asgjësim dhe rrethim. Jo më larg se pak ditë më parë, me lobimin edhe të Akademisë së Shkencave në konferencën e Tokios u pranua dhe Akademia e Kosovës”, tha z. Vasili.