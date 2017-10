Horoskopi – 30 tetor 2017

DASHI

Gjithçka shkon më se miri sidomos në aspektin afektiv. Në ambientin e punës do të rikthehet qetësia duke i lejuar vetes disa shpenzime të vogla që prej kohësh dëshironit ti bënit.

DEMI

Do të keni një debat me një koleg në punë, ndaj tregohuni të kujdesshëm e mos jini shumë impulsiv. Në planin afektiv do të keni favorin e yjeve dhe raporti juaj do të jetë më se i qëndrueshëm.

BINJAKET

Do të shikoni të ardhmen tuaj sot me një paqartësi të madhe e nuk do të dini të ndryshoni gjërat. Në aspektin afektiv do ju duhet të jeni në gjendje të zgjidhni momentet e duhura për të folur për nevojat tuaja. Në ambientin e punës do të jeni në një formë të shkëlqyer.

GAFORRJA

Gjatë ditës së sotme është e mundur një udhëtim pune që do të japë fryte pozitive. Në planin afektiv do të merrni një mesazh apo një telefonatë nga dikush që pavarësisht kohës që ka kaluar do t’ju gëzojë shumë.

LUANI

Gjatë ditës së sotme mund të ndjeni një moment trishtimi të shkaktuar nga mendime që i përkasin sferës suaj afektive. Në ambientin e punës do të jeni plot iniciativë e kjo do të vlerësohet.

VIRGJERESHA

Duhet ta mendoni mirë atë çka do të thoni në ambientin e punës pasi mund të keni keqkuptime. Në planin afektiv mos merrni vendime të nxituara pasi mund të pendoheni. Një këshillë: Reflektoni!!

PESHORJA

Do të ndjeni nevojën për tu përballur hapur me ata që ju rrethojnë, por njëkohësisht tregohuni të kujdesshëm me ata që ju rrethojnë. Në planin afektiv do të keni dëshirën të kaloni më shumë kohë me familjen tuaj.

AKREPI

Sot mund të dëgjoni këshillat që mund t’ju jepen në ambientin e punës. Në aspektin afektiv një kritikë nga ana e partnerit do ju bëjë të mbani qëndrim. Një këshillë: pranoni kritikat dhe përmirësoni raportin tuaj.

SHIGJETARI

Gjatë ditës së sotme yjet ju sugjerojnë të jeni të kujdesshëm në ambientin e punës; do të keni mbështetjen e eprorëve tuaj duke ju propozuar një vend të ri pune. Në planin afektiv partneri do ju kërkojë më shumë vëmendje.

BRICJAPI

Ndikimet planetare gjatë ditës së sotme do ju japin mundësinë të merrni një vendim të rëndësishëm në jetën tuaj. Në ambientin e punës është e mundur sot një sukses që nuk e prisnit.

UJORI

Gjatë ditës së sotme do të keni një dëshirë shumë të madhe për tu përballur me gjëra të reja. Në planin afektiv mund të keni më shumë besim tek iniciativat e partnerit duke e mbështetur atë në çdo moment.

PESHQIT

Ditën e sotme do të jeni të favorizuar për sa i përket fushës së ndjenjave. Nëse jeni singël një person i saponjohur mund të bëhet pjesë e jetës suaj, dhe në rast se e keni tashme një lidhje të konsoliduar mund të zbuloni gjëra të reja.