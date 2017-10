Miss Universe, një tur përreth “botës…së Kamzës”

Edicioni i fundit i Miss Universe do të mbahet në “Axis, Planet Hollywood” të Las Vegasit, e në të do të jetë e përfaqësuar edhe Shqipëria, me konkurrenten Blerta Leka.

Por, gjatë një turi të fundit turistik të zhvilluar në Shqipëri, përfaqësueset e vendeve konkurrente për kurorën e bukurisë janë ndalur edhe në Kamëz, ku janë pritur nga kryebashkiaku Xhelal Mziu.

Në fakt, shumëkush mund të mendojë se çfarë ka Kamza kaq të veçantë për t’u promovuar? Sigurisht, ekzistojnë emrat e famshëm të rrugëve, që ndoshta të bëjnë të mendosh se po i bie botës kryq e tërthor brenda pak minutash.

30 tetor 2017 (gazeta-Shqip.com)